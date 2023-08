Mit dem heutigen Sonntag um 23 Uhr ist der 78. Villacher Kirchtag Geschichte. Die Bilanz des größten Brauchtumsfestes in Österreich wird heuer – trotz sehr guter Stimmung am Gelände – vor allem von zwei Aspekten geprägt: Regen und Preise. Während Ersteres zu bedauern, aber ohnehin nicht zu beeinflussen ist, stand Letzteres in der Kritik und Gastronominnen und Standler im Fokus.