Mehr als 20 Jahre lang stand der Kirchtagsdienstag ganz im Zeichen der Suppenverkostung am Rathausplatz, nach den Corona-Jahren und dem Tod von "Kuchlmasta" Peter Lexe konnte aber nicht mehr an die erfolgreichen Jahre angeknüpft werden. So wurde heuer, knapp zwei Wochen vor Beginn des Villacher Kirchtags, das Ende der Suppenverkostungen verkündet.