Der Villacher Wirtschaftsmotor brummt. Seit Sonntag findet in der Draustadt mit dem Villacher Kirchtag das größte Volksfest Österreichs statt. Wenn das Wetter mitspielt, werden in der gesamten Kirchtagswoche heuer wieder mehr als 450.000 Besucher erwartet, die die Kassen in den mehr als 220 Marktständen klingeln lassen werden. Rund 300.000 Kirchtagssuppen, 190.000 Lebkuchenherzen und zwischen 300.000 und 400.000 Krüge Bier wandern in einer üblichen Kirchtagswoche über die Ladentische.