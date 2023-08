Ingolf Hanschur und sein Team haben auch am 78. Villacher Kirchtag alle Hände voll zu tun, denn gekocht und produziert wird beim Villacher Traditionsbetrieb noch direkt im Haus. Während der Brauchtumswoche kommen täglich zwischen 400 und 500 Gäste in den Imbiss am Hauptplatz, um den berühmten Leberkas, Schweinsbraten oder die Kirchtagssuppe zu verkosten.