Natürlich haben die Burschen alle einen Familiennamen. Aber das Musikgeschäft ist keine Passkontrolle. Die Vornamen reichen völlig, Imagepflege durch Reduktion: Michi, Stefan, Flo, Bini und Christian. Gemeinsam sind sie Voxxclub, eine der aktuell erfolgreichsten Bands der Gattung "Neue Volksmusik". Und obwohl keiner aus der Gegend stammt, hat die bunt zusammengewürfelte Truppe aus zwei Schweizern, zwei Deutschen und einem Vorarlberger Kärntner Wurzeln. Stefan, Bini und Flo haben sich am Stadttheater Klagenfurt kennengelernt, wo sie 2010 gemeinsam im Musical "Singin' in the Rain" auf der Bühne standen. Zwei Jahre später wurde in München Voxxclub aus der Taufe gehoben. Seither tingelt die Boygroup in Lederhosen von Volksfest zu Volksfest. Weltweit. Deshalb müssen die Burschen auch hin wieder ihren Pass herzeigen, in dem noch ein Familienname steht.