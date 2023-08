Das gesamte Programm gibt es hier

Dienstag, 1. August

Vergnügungspark: 17 bis 24 Uhr

Kinderkirchtag: Hans-Gasser-Platz, ab 10 Uhr

Musik: bis 23.45 Uhr

letzter Zug: Richtung Klagenfurt: 1.50 Uhr, Richtung Drautal: 2.29 Uhr; Richtung Faaker See: 1.25 Uhr; Richtung Gailtal: 1.18 Uhr; Richtung Ossiacher See: 1.19 Uhr.

letzter Bus: innerstädtisch: 0 Uhr.

Am Rathausplatz

17.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der EMV-Stadtkapelle Villach

20 Uhr: Tracht trifft Schlager: Mit dabei: Marc Pircher, Francine

Jordi, Julia Buchner, Udo Wenders, Dermitaziach

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

19 bis 23.45 Uhr: 2:tages:bart & DERMITAZIACH FROM 80s TILL NOW - Live mit dabei Julia Buchner und DERMITAZIACH

Am Hautplatz

Bühne Gegendtal

19 - 20: Villach Blås

20 - 21: Blasiuskapelle

21 - 22: MaKatsch Musi

Bühne Gailtal

19 - 20: Blasiuskapelle

20 - 21: Villach Blås

21 - 22: Die Zomgwürfltn

Bühne Drautal

19 - 20: Die Zomgwürfltn

20 - 21: MaKatsch Musi

21 - 22: Villach Blås

Bühne Naturpark Dobratsch

19 - 20: MaKatsch Musi

20 - 21: Die Zomgwürfltn

21 - 22: Blasiuskapelle

Mittwoch, 2. August

Vergnügungspark: 16 bis 1 Uhr

Kinderkirchtag: Hans-Gasser-Platz, ab 10 Uhr

Musik: bis 0.30 Uhr

letzter Zug: Richtung Klagenfurt: 1.50 Uhr, Richtung Drautal: 2.29 Uhr; Richtung Faaker See: 1.25 Uhr; Richtung Gailtal: 1.18 Uhr; Richtung Ossiacher See: 1.19 Uhr.

letzter Bus: innerstädtisch: 1 Uhr. Richtung Faaker See: 1 Uhr. Richtung Ossiacher See: 1 Uhr.

Am Rathausplatz

17 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der Marktmusik Treffen

18.30 Uhr (Rathaus, Paracelsussaal): „Selber singen is mei Freid“. Arno Kohlweg lädt alle Freunde des Paracelsussaal Kärntnerliedes und des Volksliedes zum offenen Singen ein

20 Uhr: „Kirchtag is ...“ live vom Rathausplatz präsentiert Arnulf Prasch die „Radio Kärnten Musi-Parade“. Mit dabei:„Die Edlseer“ und die „Combo"

22 Uhr: Musik und Tanz mit „Die Edlseer“

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

20.30 - 0.30: Frontal The Partymixers

Am Hautplatz

Bühne Gegendtal

18 - 19: Reichenauer Tanzlmusi

20 - 23: Franz Posch & seine Innbrüggler

Bühne Gailtal

19 - 20: Kärntner Kirchtagskapelle

20 - 23: Kelag Bauernkapelle

Bühne Drautal

18 - 19: Kärntner Kirchtagsmusik

19 - 20: Klagenfurter Postillione

20 - 23: Hepta Blech

Bühne Naturpark Dobratsch

18 - 19: Klagenfurter Postillione

19 - 20: Reichenauer Tanzlmusi

20 - 23: BlechSaitnMusi

Donnerstag, 3. August

Vergnügungspark: 16 bis 1 Uhr

Kinderkirchtag: Hans-Gasser-Platz, ab 10 Uhr

Musik: bis 0.30 Uhr

letzter Zug: Richtung Klagenfurt: 1.50 Uhr, Richtung Drautal: 2.29 Uhr; Richtung Faaker See: 1.25 Uhr; Richtung Gailtal: 1.18 Uhr; Richtung Ossiacher See: 1.19 Uhr.

letzter Bus: innerstädtisch: 1 Uhr. Richtung Faaker See: 1 Uhr. Richtung Ossiacher See: 1 Uhr.

Am Rathausplatz

17.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit dem Kelag Blasorchester

19 Uhr: Teampräsentation EC VSV

20 Uhr: Musik und Tanz mit der „Combo“

21 Uhr: Musik und Tanz mit „VOXXCLUB“

22.30 Uhr: Musik und Tanz mit der „Combo“

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

19 - 0.30 Uhr: Frontal Party Pur

Am Hautplatz

Bühne Gegendtal

18 - 19: Kärntner Tanzlmusi

20 - 23: 5er Gšpån

Bühne Gailtal

18 - 19: Klagenfurter Postillione

19 - 20: Kärntner Tanzlmusi

20 - 23: Franz Posch & seine Innbrüggler

Bühne Drautal

19 - 20: Gegendtaler Klarinettenmusi

20 - 23: Orig.Lesachtola OLMFÄTT

Bühne Naturpark Dobratsch

18 - 19: Gegendtaler Klarinettenmusi

19 - 20: Klagenfurter Postillione

20 - 23: edelBLECH

Freitag, 4. August

Vergnügungspark: 14 bis 2 Uhr

Kinderkirchtag: Hans-Gasser-Platz, ab 10 Uhr

Musik: bis 1.30 Uhr

letzter Zug: Richtung Klagenfurt: 2.20 Uhr, Richtung Drautal: 2.29 Uhr; Richtung Faaker See: 1.25 Uhr; Richtung Gailtal: 1.18 Uhr; Richtung Ossiacher See: 1.19 Uhr.

letzter Bus: innerstädtisch: 2 Uhr. Richtung Faaker See: 1 Uhr. Richtung Ossiacher See: 1 Uhr.

Am Rathausplatz

14 Uhr: ZHJO Zürcher Harmonika Jugend/Erwachsenen Orchester

15 Uhr: Kindervolkstanzgruppe Villach

15.30 Uhr: Volkstanzgruppe Fürnitz Faaker See

16 Uhr: aus Lettland: Tanzgruppe "Piladzitis"

16.45 Uhr: aus dem Burgenland: Schuhplattlergruppe Neudau

17.15 Uhr: aus Spanien: "Gero Axular Kultur Taldea"

18 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit dem Musikverein Velden

20 Uhr: Volkstanz ohne Grenzen

22 Uhr: Musik und Tanz mit FolkXtime

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

19 - 1.30 Uhr: Frontal Party Pur

Am Hautplatz

Bühne Gegendtal

18 - 19: Kärntner Kirchtagsmusik

19 - 20: Reichenauer Tanzlmusi

20 - 23: Orig. Lesachtola OLMFÄTT

Bühne Gailtal

19 - 20: Kärntner Kirchtagsmusik

20 - 23: Glocknermusikanten

Bühne Drautal

18 - 19: Reichenauer Tanzlmusi

19 - 20: Kärntner Tanzlmusi

20 - 23: edelBLECH

Bühne Naturpark Dobratsch

18 - 19: Kärntner Tanzlmusi

20 - 23: Franz Posch & seine Innbrüggler

Samstag, 5. August

freier Eintritt

15 Uhr: großer Trachtenfestzug

Vergnügungspark: 10 bis 2 Uhr

Kinderkirchtag: Hans-Gasser-Platz, ab 10 Uhr

Musik: 1.30 Uhr

letzter Zug: Richtung Klagenfurt: 2.20 Uhr, Richtung Drautal: 2.29 Uhr; Richtung Faaker See: 1.25 Uhr; Richtung Gailtal: 1.18 Uhr; Richtung Ossiacher See: 1.19 Uhr.

letzter Bus: innerstädtisch: 2 Uhr. Richtung Faaker See: 1 Uhr. Richtung Ossiacher See: 1 Uhr.

Am Rathausplatz

10 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der EMV-Stadtmusikkapelle Villach und dem Musikverein „Carl Michael Ziehrer“ aus Zwettl

11.45 Uhr: Volkstanz aus Lettland „Piladzitis“

12.30 Uhr: Schuhplattlergruppe Neudau aus dem Burgenland

13 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der Stadtkapelle Knittelfeld

14.45 Uhr: Jagdhornbläserder Jagdmusik Villach

17 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der BMK Hart im Zillertal

18.45 Uhr: Volkstanz aus Spanien: „Gero Axular Kultur Taldea“

19.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit dem Spielmannszug St. Otto Bamberg

20 Uhr: Musik und Tanz mit VOLKXPOP

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

ab 20 Uhr: Chaos

Am Hautplatz

Bühne Gegendtal

11 - 12: Die Villacha

12 - 13: Gegendtaler Klarinettenmusi

17.30 - 18.30: Bosstrompetn Musi

18.30 - 19.30: MaKatsch Musi

19.30 - 23.30: Bleck Gröstl

Bühne Gailtal

11 - 14: Trachtenkapelle Drobollach

16.30 - 17.30: Bosstrompetn Musi

17.30 - 18.30: Der Karnische Klang

19.30 - 23.30: Greim Brass

Bühne Drautal

12 - 13: Die Villacha

13 - 14: Gegendtaler Klarinettenmusi

16.30 - 17.30: Der Karnische Klang

17.30 - 18.30: MaKatsch Musi

18.30 - 19.30: Bosstrompetn Musi

19.30 - 23.30: Franz Posch & seine Innbrüggler

Bühne Naturpark Dobratsch

11 - 12: Gegendtaler Klarinettenmusi

13 - 14: Die Villacha

16.30 - 17.30: MaKatsch Musi

18.30 - 19.30: Der Karnische Klang

19.30 - 23.30: Ståmmtischmusi

Sonntag, 6. August

Vergnügungspark: 10 bis 23 Uhr