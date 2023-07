Sicher und gratis mit dem Kirchtags-Herz nach Hause: Die Stadt Villach präsentiert Neuerungen für den Heimweg in der Kirchtagswoche. Neben den Kirchtags-Bussen, die von Mittwoch bis Samstag zu jeder vollen Stunde von 12 bis 24 Uhr (am Kirchtags-Samstag bis 1 Uhr) zwischen Faaker See - Ossiacher See und Villach verkehren, gibt es heuer erstmals auch die Option, im Stadtgebiet mit den Linienbusen nach Hause zu gelangen.

Über Initiative der Stadt Villach, des Landes Kärnten und unterstützt von der Volksbank Kärnten startet der städtische Kirchtagsverkehr nach 20 Uhr im Anschluss an den regulären Linienverkehr. Die Nutzung des "Kirchtags-Bus:sis" ist mit dem Erwerb des Villacher Kirchtagsherz (zehn Euro) kostenlos, ebenso mit Kärnten- und Klimaticket. Sonst gelten dieselben Tarife wie untertags.

Auch die Linienführungen sind weitgehend ähnlich wie während des Tages. Bis auf die Linien 8, 5B und 6 fahren am Kirchtag alle Linien auch am Abend und in der Nacht. Auch die Betriebszeiten werden an die Öffnungszeiten des Kirchtags angepasst.

Somit starten die letzten Fahrten ab dem Hauptbahnhof:

am 31. Juli und 1. August nach 0 Uhr,

am 2. und 3. August nach 1 Uhr

am 4. und 5. August nach 2 Uhr.

Am Sonntag, 6. August, gibt es für den Kinderkirchtag zusätzliche Kurse auf der Linie 5B (Pogöriach, Goritschach). Nähere Informationen unter villach.at /kirchtagsbussi.

Nachhaltige Kooperation

"Diese Öffi-Kooperation ist ein Sicherheitsgewinn mit Nachhaltigkeit“, betont Kirchtagsobfrau Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Mobilitätsreferent Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ergänzt: "Gerade bei großen Veranstaltungen sind solche Öffi-Angebote ganz wichtig, sie entlasten den Verkehr und machen das nach Hause kommen entsprechend sicherer“. Rene Ritzer von der Volksbank Kärnten freut sich über diese Gratis-Busaktion: "Im Sinne der Nachhaltigkeit unterstützt die Volksbank Kärnten diese wichtige Busaktion natürlich sehr gerne.“

Dies unterstreicht auch Villachs Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali (Erde): "Diese Kooperation ist eine umweltfreundliche Möglichkeit, sicher nach Hause zu gelangen. Ich wünsche den Kirchtagsgästen ein schönes Fest und gute Fahrt!“

Zusätzliche Züge

Darüber hinaus verkehren in der Kirchtagswoche zusätzliche Züge der ÖBB-NightLine (Dienstag bis Sonntag bis ca. 3 Uhr in der Früh). Dieses Angebot gilt für die Schnellbahnlinien

S1 (zwischen Spittal/Drau, Villach, Klagenfurt und St. Veit/Glan)

S2 (zwischen Feldkirchen, Villach)

S4 zwischen (zwischen Villach, Arnoldstein und Hermagor)

S5 (zwischen Ledenitzen und Villach).

Nähere Informationen und Tickets unter www.oebb.at.