Man kennt es bereits vom Donauinselfest: Das WC-Bändchen, das unbegrenzten Zugang zum stillen Örtchen verspricht. Ein solches Angebot gibt es heuer auch am Villacher Kirchtag - allerdings in Form eines Gutscheines. Der sogenannte "All you can heisl"-Pass kann in den beiden Stern-Cafés am Hans Gasser Platz und dem Kaiser Josef Platz eingelöst werden.

Vorverkauf startet am Montag

"Es ist eine Art Flatrate. Wie beim 'All you can eat'-Buffet zahlt man einen gewissen Betrag und kann dafür während unserer Betriebszeiten am Kirchtag unbegrenzt unsere Toiletten benutzen", sagt Chef Martin Pohl. Das Angebot, das eigentlich als "Gag" gedacht war, hat bereits großes mediales Interesse hervorgerufen. "Es gibt auch schon einige Vorbestellungen. Der Vorverkauf startet am Montag", sagt Pohl.

Der "All you can heisl"-Pass kostet acht Euro und gilt für die gesamte Kirchtagswoche. Bis dato kostete ein WC-Gang bei den Stern-Cafés zwei Euro, dafür bekam man einen Getränkegutschein. Demnach würde sich der Gutschein bei vier Toilettengängen bereits rechnen. "Das Angebot mit den 2-Euro-Gutscheinen bleibt zusätzlich bestehen, allerdings haben diesen Getränkegutschein nur wenige unserer Kunden auch wirklich eingelöst, weshalb wir uns heuer etwas Neues einfallen haben lassen", sagt Pohl. Der Villacher Unternehmer hofft, dadurch eine Vorreiterrolle einzunehmen. "Wir sind derzeit das einzige Lokal mit diesem Angebot, vielleicht zieht der Villacher Kirchtagsverein ja nach."

Generell haben die Stern-Cafés einige Ideen für den Villacher Kirchtag. Sie warten heuer unter anderem auch mit einer veganen Kirchtagssuppe mit veganem Reindling auf.