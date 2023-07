18 Tage müssen sich die Kirchtagsbesucherinnen und -besucher noch gedulden, bis das Bier angestochen, das Tanzbein geschwungen und Kirchtagssuppe, Langos und Zuckerwatte verspeist werden können. Der Villacher Kirchtag findet dieses Jahr zum 78. Mal statt und bringt auch gleich viel Neues mit sich:

Erstmalig gibt es ihn nämlich auch zum Mit-nach-Hause-Nehmen. "Das ist eine coole neue Idee, um den Kirchtag vor allem auch unter die Jugend zu bringen", freut sich Bürgermeister Günther Albel. Etliche Souvenirs, wie etwa Sonnenbrillen, Strohhüte oder Badetücher, können seit Mittwoch beim Stadtmarketing und bei der Verkaufshütte am Hauptplatz erworben werden. Am Kirchtag selbst gibt es aber auch einige Neuheiten. So präsentiert Schlagersängerin Julia Buchner am Dienstag, den 1. August den Kirchtagssong "Mit'n Herzn dabei!" zum ersten Mal in der Öffentlichkeit.

Auch mit dabei ist die Gruppe Voxxclub, die mit Songs wie "Rock mi" die Volkspop-Szene ordentlich aufmischen. Präsentiert wird die Band von den Klagenfurter Stadtwerken. "Mit dieser erstmaligen Kooperation wollen wir auch zeigen, dass Klagenfurt und Villach sehrwohl gut zusammenarbeiten können. Das ist gelebtes Miteinander", sagt Albel. Und Obfrau des Vereines Villacher Kirchtag, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser ergänzt: "Es gibt keine andere Veranstaltung im Alpen-Adria-Raum, die Tradition und Moderne so wunderbar miteinander verbindet wie unser Kirchtag."

Adrenalinkick im Vergnügungspark

Aber nicht nur auf den Bühnen gibt es Neuigkeiten: Der Vergnügungspark ist um eine Adrenalin-Attraktion reicher: Mit "Roll Over" dürfen sich die Gäste auf echten Nervenkitzel mit Loopings freuen. Zudem ist das beliebte "Crazy Boat" für die Kleinsten wieder zurück. Wer übrigens einen ganzen Tag lang fahren möchte, kann sich ein Tages-Armband um 78.78 Euro holen und sämtliche Geräte einen Tag lang bis 22 Uhr benutzen.

Wer es lieber ruhiger mag, ist an den Gastroständen bestens aufgehoben. "Die Menschen haben wieder Lust zu feiern, das ist einfach Villacher Lebensgefühl, nicht nur ein Fest, sondern die Identität einer ganzen Stadt", freut sich Albel. Übrigens: "Die Kirchtagssuppe wird durchschnittlich zwischen 8 und 10 Euro kosten, ein Krug Bier zwischen 5 und 7 Euro", weiß Joe Presslinger, Geschäftsführer des Villacher Kirchtages.

Metallherz statt Eintrittspreis

Neben Essen und Getränken sowie den Souvenirs gibt es heuer auch wieder das Kirchtagsherz als Anstecker um 5 Euro zu erstehen. Mittlerweile gibt es am Kirchtag bereits zum zweiten Mal an allen Tagen freien Eintritt. "Es wurden bereits fast 12.000 Stück verkauft", freut sich der Bürgermeister und ergänzt: "Der Eintritt am Samstag war ein wichtiger Teil der Investitionssumme. Umso schöner ist es, dass die Leute bereit sind, ihren Beitrag zu leisten, indem sie das Metallherz kaufen. Der Kirchtag ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region und bringt jährlich 50 Millionen Euro ein."

Einer der wesentlichen Faktoren dabei ist auch das Bier. "Gestartet wird traditionell mit dem Bieranstich, heuer mit Villacher Märzen, gebraut mit Kärntner Braugerste. 500.000 große Biere gehen übrigens über die gesamt 500 Meter langen Theken", erklärt Peter Peschel, Marketing Manager bei der Brau Union Österreich. "Wir sind gut gerüstet und es wird ein Kirchtag wie vor Corona."

Erwin Smole (STW-Chef), Peter Peschel (Marketing Manager bei der Brau Union Österreich), Obfrau des Vereines Villacher Kirchtag, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, Bürgermeister Günther Albel und Großbauer Kurt Maschke © Winkler

Kirchtagsauftakt diese Woche

Wer es nicht mehr erwarten kann, bekommt aber auch schon diese Woche einige Möglichkeiten auf Kirchtagsvorgeschmack: Als "Aufwärmprogramm" findet am 14. Juli in der Villacher Innenstadt erstmals der "Freitracht Super Cup" statt. Dabei handelt es sich um den ersten sportlichen Wettkampf in Tracht im Rahmen der Freitracht-Veranstaltungsreihe. Folgende Stationen müssen bewältigt werden: Baumstamm sägen, Partner tragen und Seilziehen. Zudem sind die Kirchtagslader der Villacher Bauerngnam gegen 11.30 Uhr im Klagenfurter Strandbad unterwegs. Auf der Mittelbrücke wird ein Bieranstich stattfinden. Besucher, die in Dirndl oder Lederhosen erscheinen, haben freien Eintritt.

Und am Samstag, den 15. Juli, lädt der Wochenmarkt vormittags zum Kirchtag ein. Mit Kirchtagssuppe zum Gleich-Essen oder Mitnehmen und zünftiger Musik von "Die 2 Kärntner".