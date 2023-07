Nicht mehr lange und schon geht in der Draustadt die 78. Auflage des Villacher Kirchtages über die Bühne. Österreichs größtes Brauchtumsfest lockt von 30. Juli bis 06. August wieder Tausende Besucher in die Villacher Innenstadt. Die offizielle Programmbroschüre gibt einen Überblick über die Vergnügungsmeile, Kirchtagsbühnen und vieles mehr.

Für das Event "Tracht trifft Schlager" am Dienstag haben sich Stars wie Marc Pircher, Francine Jordi und Udo Wenders angesagt. Julia Buchner wird im Rahmen dessen auch den neuen Villacher Kirchtagssong präsentieren.

Ein Highlight wird der Auftritt der aktuell erfolgreichsten Volksmusikband "Voxxclub" am Donnerstag. Den Höhepunkt bildet der traditionelle Trachtenumzug am Samstag mit rund 2500 Teilnehmern.

Neue Souvenirhütte

Bereits im Vorfeld kann man sich auf den Kirchtag einstimmen. Vor der Kreis Apotheke am Hauptplatz steht ein neuer Souvenirstand für Kirchtagfans. Dort kann unter anderem auch das heurige Ansteckherz mit Gutscheinheft erworben werden.

Als "Aufwärmprogramm" findet am 14. Juli in der Villacher Innenstadt erstmals der "Freitracht Super Cup" statt. Dabei handelt es sich um den ersten sportlichen Wettkampf in Tracht im Rahmen der Freitracht-Veranstaltungsreihe. Folgende Stationen müssen bewältigt werden: Baumstamm sägen, Partner tragen und Seilziehen. Zu Anmeldung geht es hier.