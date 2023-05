61 Tage muss man sich noch gedulden, dann ist es endlich wieder soweit: Ganz Villach verwandelt sich für eine Woche in die Trachten- und Brauchtumshochburg Österreichs, wenn der mittlerweile 78. Villacher Kirchtag startet.

Damit die Zeit bis dahin aber etwas schneller vergeht, hat sich das Kirchtagsteam rund um Johannes Presslinger etwas ganz Besonderes einfallen lassen: den ersten Kirchtagssong überhaupt. "Wir wollen nicht die größten sein, aber die, die qualitativ am meisten bieten. Und es gibt kein anderes solches Fest, das ein eigenes Lied hat", sagt er.

Präsentieren wird ihn die Salzburger Schlagersängerin Julia Buchner. "Mit'n Herzen dabei!" heißt er und kommt am 2. Juni in alle heimischen Radios, kann auf Spotify gestreamt oder als CD gekauft werden. Noch wird das Lied geheim gehalten, so viel darf aber schon verraten werden: Es ist ein Schlager, der schnell ins Ohr geht und der einen zum Mittanzen animiert. Promotet wird das Lied übrigens von Musikmanager Sepp Adlmann, der unter anderem auch die Promotion für Andreas Gabalier und "Wenn die Musi spielt" übernimmt.

Einen kleinen Vorgeschmack auf Buchners neuen Song gibt es bereits:

Und für den perfekten Auftritt auf der Kirchtagsbühne braucht Buchner natürlich auch das passende Outfit. Dafür hat das CHS Villach in intensiver Arbeit in nur drei Wochen das Kleid skizziert, designt, geschneidert und an Buchners Körper angepasst. "Es ist schön, Teil des Kirchtages zu sein und auch, wenn wir einen gewissen Zeitdruck hatten, hat alles wunderbar funktioniert", erzählt Barbara Stingl, Fachvorständin Mode und Gewerbe an der Schule, stolz.

Tradition trifft auf Modernität

"Wir haben vor dem Treffen mit Julia verschiedene Ideen zusammengefügt und uns auf ein modernes Dirndl geeinigt", erzählt Christina Tripolt, eine der Lehrerinnen, die für die Umsetzung verantwortlich war. "Wir mussten ja auch darauf achten, dass das Outfit beim Auftritt gut wirkt. Dafür müssen die Wetterlage und die Lichtverhältnisse bedacht werden", erklärt Alexandra Zimmermann, die nächste Designerlehrerin im Bunde. Auch zwei Schülerinnen, Anna Enzi und Anna Huber-Prantl, waren involviert und schwärmen von der Erfahrung: "Es war sehr aufregend, weil wir ja zunächst auch niemandem etwas davon erzählen durften. Daher haben wir oft heimlich gemalt."

Das Ergebnis? Ein dunkelblaues Etuikleid im Dirndlschnitt - ganz aus Leder. Darunter trägt Buchner einen schwarzen Spitzenbody, der den traditionellen Aspekt abrundet. Und natürlich dürfen die für den Kirchtag wichtigen Herzen auch nicht fehlen: "Die sind das Symbol für den Kirchtag und die haben wir mit Sieb- und Foliendruck auf dem Leder verewigt. Eine ganz moderne Interpretation der Tradition."

Und die 31-jährige Sängerin verrät auch gleich, dass es nicht das erste Mal sein wird, dass sie am Villacher Kirchtag dabei ist: "Ich habe ihn auch privat schon einmal richtig intensiv erlebt. Das war die volle Gaude und ich habe diese Vielfalt an Menschen richtig genossen."