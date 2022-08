600.000 Krügerl Bier bei 450.000 Besuchern sollen in der Villacher Kirchtagswoche verkauft worden sein. Dazu gab es Kirchtagssuppe, Bratwürstel, Schnitzel, als Nachspeise Kokosbusserl, Schaumrollen und geröstete Mandeln. Bier und fettes Essen verdeutlichen: Während dem Kirchtag rückt die eigene Gesundheit in den Hintergrund, Leber und Nieren arbeiten auf Hochtouren. Wie entgiftet man nach Österreichs größtem Brauchtumsfest richtig?

"Grundsätzlich ist es wichtig, schnell wieder in alte Gewohnheiten zu gelangen. Genuss gehört zum Leben dazu und ist wichtig, nur sollte man in diesem Trott nicht verharren", erklärt Friederike Reimers, Ernährungsberaterin aus Villach. Nieren und Leber machen ihre Arbeit sehr gut, der intensive Fleisch- und Alkoholkonsum solle fortan auf ein Minimum reduziert werden. "Kalorienfreie Getränke wie Wasser angemischt mit frischer Minze sind gut", erklärt Reimers.

30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht

Eine ausreichende Wasserversorgung ist generell enorm wichtig, um die Entgiftungsorgane so gut es geht zu unterstützen. Die Ernährungsberaterin empfiehlt daher 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Ist es sehr heiß, soll es auch mehr sein.

"Außerdem empfehle ich verschiedenes Gemüse wieder in den Speiseplan aufzunehmen, dadurch gelangt man zu wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen und unterstützt den Stoffwechsel", gibt Reimers zu bedenken.

Frederieke Reimers ist Ernährungsberaterin in Villach © KK/privat

Kaum vegetarisches Angebot

Denn eines ist klar, Fleisch und Süßes dominiert den Villacher Kirchtag. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Café Stern am Hans-Gasser-Platz und Kaiser-Josef-Platz, dieses bot zum Beispiel eine vegane Kirchtagssuppe an. Doch die Diätologin warnt: "Vegan oder vegetarisch ist nicht gleich gesund. Reine Fleischersatzprodukte sind oft gespickt mit Zusatzstoffen und genauso wenig förderlich." Sie wünsche sich ein breiteres, gesundes vegetarisches/veganes Ernährungsangebot zum Kirchtag.

Nicht sieben Tage Alkohol

Am besten beraten sei man allerdings, wenn man nicht jeden Tag in der Kirchtagswoche ausgelassen feiert. "Exzessiver Alkohol in Verbindung mit ungesundem Essen ist ungünstig. Denn der Körper kümmert sich primär um den Alkohol, alles andere gerät in die Warteschlange. Dadurch entsteht auch das Körper- oder Bauchfett", meint Reimers. Sie selbst war übrigens einmal am Kirchtag, aß eine Kirchtagssuppe, "denn die gehört dazu", und trank ein Mineralwasser.