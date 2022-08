Wo sind all die Trachtenträgerinnen? Phasenweise war beim großen Festzug am heutigen Samstag von den 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Villacher Hauptplatz wenig zu sehen. Der Grund: Es entstanden minutenlange Lücken zwischen den einzelnen Trachtengruppen, weil vor der Ehrentribüne beim Parkhotel teils zu lange getanzt wurde.