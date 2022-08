Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wurden vergangenen Sonntag die Feierampeln in Villach auf grün gestellt. Acht Tage lang herrschte in der Innenstand am Villacher Kirchtag Ausnahmestimmung. Höhepunkt war der traditionelle Trachtenfestzug am Samstag mit rund 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum sowie Gruppen aus Paraguay, Ukraine und Tschechien.