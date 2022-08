Die älteste Frau Kärntens hat nicht nur vor Kurzem ihre bewegte Lebensgeschichte der Kleine Zeitung erzählt - die Dame hat immerhin 12 Enkerl und 18 Urenkerl -, jetzt ging auch noch ihr Kirchtagswunsch in Erfüllung. Luise Zarfl von der Eni-Tankstelle in Villach sponserte der 106-Jährigen eine Kirchtagssuppe mit Reindling. Denn Tilke lebt seit Längerem im "Haus Elvine" in Treffen, in ihrem stolzen Alter verzichtet sie auf einen Kirchtagsbesuch.