"Es sind Freudentränen, die die Eröffnung dieses Festzuges begleiten. Sie runden eine Woche ab, die so erfolgreich war und gezeigt hat, wie schön in Villach gefeiert werden kann". Mit diesen Worten eröffnete der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) den großen Trachtenfestzug, der am heutigen Samstag das Finale der Kirchtagswoche bildete.

Rund 2700 Trachtenträgerinnen und Trachtenträger aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum sowie Gruppen aus Paraguay, Ukraine und Tschechien nehmen teil. Die Eröffnung wurde von Regen begleitet. "Wir hoffen auf die Einsicht des Herrgotts, er ist ja bekanntlich Villacher, also wird das schon klappen", zeigte sich Kirchtagsobfrau Vizebürgemeister Gerda Sandriesser (SPÖ) zuversichtlich. Kurze Zeit später wurde ihre Bitte auch erhört, es hörte auf zu regnen, die Ponchos konnten abgelegt werden.

Liste der Ehrengäste

Unzählige Ehrengäste verfolgen den Festakt. Darunter: Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner, Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landesrätin Sara Schaar, der Villacher Bürgermeister Günther Albel und die Vizebürgermeisterinnen Gerda Sandriesser und Sarah Katholnig (alle SPÖ). Außerdem auf der Tribüne: Bezirkshauptmann Bernd Riepan, Brauerei-Chef Thomas Santler, Infineon-Vorstandschefin Sabine Herlitschka, Soraya Álvarez Núñez, Botschafterin der Republik Kuba, Peter Launsky-Tieffenthal, Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten, die Nationalratsabgeordneten Petra Oberrauner (SPÖ) und Peter Weidinger (ÖVP), Landtagsabgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza (FPÖ), Otto Retzer, Franz Posch und Martin Koch.

Für Irritation sorgten wiederholte Unterbrechungen des Festzuges, weil vor der Ehrentribüne lange getanzt wurde. Am Hauptplatz war dadurch teilweise minutenlang keine Trachtengruppe zu sehen.

Kirchtag mit Rekordbesucherzahl

Noch bevor der Kirchtag am morgigen Sonntag beendet ist, ist von Rekordbesucherzahlen auszugehen. Die Veranstalter schätzen mehr als 450.000 Gäste für die größte Brauchtumswoche Österreichs.