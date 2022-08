Eine Woche der Rekorde geht in ihr Finale. Aller Voraussicht nach waren beim heurigen Villacher Kirchtag mehr Besucher in der Draustadt als jemals zuvor. Die Veranstalter kalkulieren laut einer ersten Schätzung am heutigen Samstag mit mehr als 450.000 Besuchern.

Noch ist die größte Brauchtumswoche aber nicht vorbei. Im Gegenteil: Der Kirchtag geht ab 15 Uhr in sein großes Finale. Beim Trachtenfestzug durch den Stadtkern werden rund 2700 Trachtenträgerinnen und Trachtenträger aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum sowie Gruppen aus Paraguay, Ukraine und Tschechien teilnehmen.

Die große Unbekannte dabei ist das Wetter. Der Festzug wurde von 17 auf 15 Uhr vorverlegt. Die Entscheidung traf das Villacher Stadtmarketing als Veranstalter in Absprache mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) und Sicherheitsexperten, da es abends stark regnen kann. Auch um 15 Uhr kann es aber immer wieder nass werden.

Die Trachtengruppen können heuer erstmals auch ohne Eintritt bestaunt werden. Der Umzug startet an der Kreuzung Pestalozzistraße/Italiener Straße und führt weiter über die Italiener Straße, den Hans-Gasser-Platz, die Postgasse, den 8.-Mai-Platz (Ehrentribüne), die 10.-Oktober-Straße, den Hauptplatz und die Bahnhofstraße – im Bereich der Klagenfurter Straße wird umgekehrt (Ausfahrt für Festwägen) und der Festzug aufgelöst.

