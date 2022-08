Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend am Villacher Kirchtag. Der Betreiber der Achterbahn "Crazy Mouse" musste die Beamten verständigen, weil ein Kirchtagsgast bei laufendem Betrieb in den ungesicherten Bereich des Fahrgeschäftes geklettert war und sich danach sehr aggressiv verhielt. "Er wollte seine Kappe holen. Hätte der Betreiber nicht sofort den Not-Stopp ausgelöst, wäre der Mann vermutlich tot, es bestand Lebensgefahr", sagt Stadtpolizeikommandant Erich Londer. Weil sich der junge Feldkirchner auch gegenüber den Beamten weiter aggressiv zeigte, wurde er festgenommen. Für die anderen Kirchtagsbesucher am Fahrgeschäft war der Spaß jedenfalls vorbei: Die Achterbahnwaggons standen eine Stunde lang still und mussten aufwendig geborgen werden.