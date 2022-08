Da staunten seine Fans nicht schlecht, als ihnen am Mittwochabend ihr Idol am Villacher Kirchtag entgegenkam: Die Rede ist von einem der bekanntesten Rapper Deutschlands, Capital Bra. Mit Hits wie "Tilidin", "Neymar" und "5 Songs in einer Nacht" wurde er berühmt und ist aus der Rap-Szene nicht mehr wegzudenken.