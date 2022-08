Obwohl der große politische Auftritt des Kirchtags-Mittwochs in Villach FPÖ-Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz gehörte, steht am Tag danach eine andere Partei im Mittelpunkt. Wahlwerbung an sich gehört zu den "No Gos" am größten Brauchtumsfest Österreichs. Weil Rosenkranz lediglich zu Gesprächen mit Bürgern in Villach war, ohne Wahlflyer oder ähnliches auszuteilen, konnte diesem Auftritt nicht viel vorgeworfen werden. "Politiker sind ja zum plaudern, netzwerken sowieso die ganze Woche hier. Was wir nicht wollen, ist offensichtliche Wahlwerbung", sagt Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser.