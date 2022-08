Wettertechnisch konnte es für die Villacher Kirchtagswoche bisher nicht besser laufen. An den sommerlichen Temperaturen und angenehmen Abenden wird sich zumindest am Mittwoch und am Donnerstag auch nichts ändern. "Es machen sich zwar ein paar Quellwolken bemerkbar, diese bleiben aber durchwegs harmlos", prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Es bleibt in Kärnten weitestgehend stabil und sonnig. "Regen wird heute und morgen keiner erwartet", sagt Zamg-Meteorologe Martin Ortner.

Der Freitag startet noch recht freundlich. Gegen Nachmittag bzw. am Abend bauen sich von den Bergen her mächtige Quellwolken auf. "Abendliche Hitzegewitter sind nicht auszuschließen. Auch im Villacher Raum nicht", meint Ortner. Die Höchstwerte liegen bei 33 bis 34 Grad.

Unfreundlicher Samstag

Nicht ganz so freundlich sieht aus heutiger Sicht der Kirchtagssamstag aus. Ab etwa Mittag bilden sich in schwülwarmer Luft immer mehr große Quellwolken. "Am Nachmittag und Abend muss man in ganz Kärnten verbreitet mit teils kräftigen Regenschauern, Gewittern und Sturmböen rechnen", informiert der Meteorologe. Auch der Villacher Raum ist davon betroffen. Die Temperaturen liegen, nach einer lauen Nacht, bei etwa 30 Grad.

Am Villacher Kirchtag wurden sogenannte "Sichere Häfen" eingerichtet. Diese werden bei Bedarf aktiviert, etwa bei drohendem Sturm oder Hagelschlag. Im Fall des Falles werden die Kirchtagsbesucher auch über Lautsprecher informiert.

Mix aus Sonne und Wolken

Der Sonntag wird aus jetziger Sicht ein Mix aus Sonne und Wolken mit Temperaturen um die 27 bis 28 Grad. Ortner betont: "Es kann sich wettertechnisch aber noch immer einiges ändern."