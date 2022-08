Heiß, heißer, Freitag. Der heutige Tag ist der heißeste dieser Woche in Kärnten. Vielerorts hat es Höchstwerte von 34, 35 Grad. Doch bereits am Nachmittag bzw. am Abend bauen sich von den Bergen her mächtige Quellwolken auf. "Die Luft ist sehr energiereich. Lokale, teils kräftige Schauer und Gewitter sind in Oberkärnten sowie in den Gurktaler Alpen nicht auszuschließen", sagt Meteorologe Martin Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). Auch kleinere Hagelschauer kann er nicht ganz ausschließen.

Kurz nach 15 Uhr hatte die Unwetterwarnzentrale (UWZ) bereits die zweithöchste Warnstufe herausgegeben. Und zwar für Teile mehrerer Kärntner Bezirke sowie für den Bezirk Lienz.

Unfreundlicher Samstag

Weniger freundlich sieht der Samstag aus. "Der Samstag wird sehr wechselhaft. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Die Luft ist schwül-warm und labil", prognostiziert Ortner. Nach einem noch trockenen Vormittag bilden sich ab Mittag immer mehr Quellwolken. "Am Nachmittag und Abend muss man in ganz Kärnten mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern rechnen. Lokal können große Regenmengen in kurzer Zeit fallen", informiert Ortner. Hagel hält er eher für unwahrscheinlich, kann ihn aber nicht ganz ausschließen. Die Temperaturen liegen bei etwa 24 bis 29 Grad. Die Veranstalter des Villacher Kirchtags haben auf die Wetterprognose bereits reagiert und den Trachtenfestzug auf 15 Uhr vorverlegt.

Mix aus Sonne und Wolken

Der Sonntag wird ein Mix aus Wolken und sonnigen Phasen. Es soll großteils trocken bleiben. In den westlichen Landesteilen können sich nachmittags noch einige lokale, gewittrige Regenschauer bilden. Die Temperaturen klettern auf 23 bis 27 Grad.