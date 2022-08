Der bislang heißeste Tag des Jahres - in St. Andrä im Lavanttal wurden 37,2 Grad gemessen - ging in Kärnten und Osttirol mit Sturm, Hagel und Starkregen zu Ende. Nach 15 Uhr hatte die Unwetterwarnzentrale (UWZ) bereits die zweithöchste Warnstufe herausgegeben. Und zwar für Teile mehrerer Kärntner Bezirke sowie für den Bezirk Lienz. Am Abend zog die Gewitterfront in Richtung Osten.

Kurz vor 18 Uhr lag der Schwerpunkt bei den Feuerwehreinsätzen im Bereich Villach-Land und im Unteren Drautal, wie es von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) hieß. Aber auch im restlichen Land waren Feuerwehren im Einsatz. Es galt, Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien, Keller auszupumpen und Überschwemmungen zu beseitigen. Rund 130 Feuerwehreinsätze zählte die LAWZ kurz vor 20.30 Uhr kärntenweit - die meisten im Unteren Drautal.

600 Haushalte ohne Strom

Wie Kärnten Netz meldet, sind mit Stand 20.15 Uhr 600 Haushalte in Kärnten ohne Strom. Bäume waren auf Leitungen gestürzt, es kam außerdem zu Blitzeinschlägen. "Es war eine Dynamik drinnen. Einmal waren es mehr, dann wieder weniger. Wir hatten heute schon 1600 unversorgte Haushalte", sagte Robert Schmaranz von Kärnten Netz. Ausfälle gab es weiterhin im Bereich Glanz, in der Umgebung von Liebenfels, bei Großgörtschach nahe Magdalensberg sowie in Ober-/Untermieger. Neue Störungen taten sich am Abend in Pribelsdorf bei Edling und in der Gemeinde Hüttenberg auf. "Unsere Monteure sind vor Ort. Wir sind aber auch noch auf Fehlersuche", sagte Schmaranz. Der Großteil der Störungen werde wohl noch am Freitag behoben werden können.

Riesenrad in Villach stand still

Am späten Freitagnachmittag erreichte das Schlechtwetter Villach. Eine Evakuierung stand laut Veranstalter nicht zur Diskussion. Das Riesenrad stand still. Es konnte später wieder in Betrieb gehen. Am Faaker See barg die Wasserrettung zwei erschöpfte Schwimmerinnen. Im Unteren Drautal standen - vor allem in den Gemeinden Paternion, Ferndorf und Weißenstein - rund zehn Ortsfeuerwehren im Einsatz. "Keller sind überflutet und Bäume sind auf Straßen gestürzt", sagte Bezirksfeuerwehr-Kommandant Libert Pekoll. Auch einen Brand gab es zu bekämpfen, in Pöllan setzte ein Blitz einen Holzstapel in Brand.

B 100 überflutet

Auch auf der Drautal Straße (B 100) kam es zu Verzögerungen. Der Abschnitt zwischen Paternion und Feistritz war längere Zeit gesperrt. Durch die sintflutartigen Regenfälle konnte der Boden den Niederschlag nicht mehr aufnehmen. Aufgrund der Neigung der landwirtschaftlichen Nutzflächen flossen die Wassermassen auf die darunterliegende Drautal Straße, die auf einer Länge von rund 200 Metern gänzlich überflutet wurde.

Auf Höhe Paternion war ein Baum umgestürzt, die Fahrbahn stand unter Wasser. Vorsichtig mussten Verkehrsteilnehmer auf der Tauernautobahn (A 10) zwischen Spittal und Villach unterwegs sein. Die Antenne Kärnten meldete in diesem Bereich Aquaplaning und Starkregen.

Hagel im Drautal © KK/Privat

Hagel wurde auch aus höheren Lagen gemeldet. Um 17 Uhr ging ein Hagelschauer im Bereich der Berggipfel Stileck/Rabenkofel in Oberkärnten nieder.

Hagel auf einem Berggipfel in Oberkärnten © KK/Tragatschnig

Unfreundlicher Samstag

Auch am Samstag ist die Gefahr von Unwettern gegeben. "Der Samstag wird sehr wechselhaft. Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Die Luft ist schwül-warm und labil", prognostiziert Martin Ortner, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt. Nach einem noch trockenen Vormittag bilden sich ab Mittag immer mehr Quellwolken. "Am Nachmittag und Abend muss man in ganz Kärnten mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern rechnen. Lokal können große Regenmengen in kurzer Zeit fallen", sagt Ortner. Hagel hält er eher für unwahrscheinlich, kann ihn aber nicht ganz ausschließen. Die Temperaturen liegen bei etwa 24 bis 29 Grad. Die Veranstalter des Villacher Kirchtags haben auf die Wetterprognose bereits reagiert und den Trachtenfestzug auf 15 Uhr vorverlegt.

Mix aus Sonne und Wolken

Der Sonntag wird ein Mix aus Wolken und sonnigen Phasen. Es soll großteils trocken bleiben. In den westlichen Landesteilen können sich nachmittags noch einige lokale, gewittrige Regenschauer bilden. Die Temperaturen klettern auf 23 bis 27 Grad.