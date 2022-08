Der Villacher Kirchtag ist bei Arno Kohlweg so etwas wie ein fixer Bestandteil seiner DNA. „Soweit ich mich erinnern kann, habe ich keinen einzigen ausgelassen“, sagt Kohlweg und fügt hinzu: „Es ist einfach das größte Brauchtumsfest Österreichs und spiegelt die Lebenslust unseres Drei-Länder-Ecks perfekt wider.“ Kohlweg hat nach der Matura in Graz Jus studiert und nach Abschluss des Gerichtsjahres 1988 bei der Finanzverwaltung in Villach zu arbeiten begonnen, wo er bis heute tätig ist. Den meisten Villachern ist er aber als Sänger bekannt. Aktuell singt und dirigiert er beim „Finanzchor Villach“, dem „Kärntner Doppelsextett“ und ist auch beim Villacher Fasching nicht wegzudenken.