Corona spielt in vielen Teilen der Bevölkerung nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Regierung hat mit 1. August die Quarantäne für Infizierte durch eine Verkehrsbeschränkung ersetzt. Dennoch ist der Virus noch vorhanden. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei rund 650, täglich werden eine vierstellige Zahl an Neuinfektionen gemeldet.

Daher bestehen weiterhin umfangreiche Testmöglichkeiten, auch während des Villacher Kirchtags. Die Kreis-Apotheke hat den Testcontainer am Hauptplatz während der Brauchtumswoche geöffnet.

PCR-Ergebnis nach drei Stunden

Getestet werden kann Montag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Das Team um Apotheker Gerhard Bachitsch bietet während des Kirchtags ein besonderes Service an: Wer sich PCR-testen lassen möchte, erhält das Ergebnis im Idealfall binnen drei Stunden, bei großem Andrang in jedem Fall aber noch am selben Tag.