Sie wird heiß serviert und heuer auch heiß diskutiert: In der am Sonntag eröffneten Villacher Kirchtagswoche gehört die Kirchtagssuppe einfach dazu. Unter der Regie des 2020 verstorbenen Kulinarik-Journalisten Prof. Peter Lexe stellten sich Gastronomiebetriebe bis zur Corona-Zwangspause jährlich einer Verkostung durch eine Promi-Jury. Die öffentliche Prämierung galt beim Publikum als einer der Höhepunkte des Veranstaltungsreigens in der Kirchtagswoche.