Es soll das Gemeinsame symbolisieren, ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit Kärnten sein – das „Weltkärntner Dirndl“, zu dem auch ein Gilet für die Herren gehört. Entworfen wurde es vor kurzem in Kärnten für die 470 Mitglieder des weltumspannenden Vereins „Weltkärntner“, der Kärntner und Kärntnerinnen in 46 Ländern auf allen Kontinenten vernetzt und verbindet. „Es soll keine Uniform sein, aber ein optisches Merkmal. Es soll zeigen, woher man kommt und das Band zur Heimat stärken“, sagt Margit Heissenberger, die den Verein 2018 gegründet hat und mehrmals im Jahr Vernetzungstreffen und Themenkonferenzen in Kärnten organisiert.