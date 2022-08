Montag, 1. August

8 bis 18 Uhr: Jakobimarkt rund um die Stadtpfarrkirche

Standl: 10 bis 24 Uhr

Musik: bis 23.30 Uhr



Am Rathausplatz

10 Uhr: Srecno Koroska, Servus Slowenien! Musik, Brauchtum und kulinarische Köstlichkeiten. Es präsentieren sich Bled, Menges, die Region Brda und Moravce sowie Slovenske Konjice.

17 Uhr: Musik und Gesang mit Tamburaski ansambel Loce

19 bis 23 Uhr: das Alpski Kvintet.

Dienstag, 2. August

Vergnügungspark: 17 bis 24 Uhr

Standl: 10 bis 24 Uhr

Musik: bis 23.45 Uhr

Am Rathausplatz

17 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der EMV-Stadtkapelle Villach

18.30 Uhr: Prämierung der Kirchtagssupp'n

19.30 Uhr: Präsentation des EC VSV 2022/23

20 Uhr: The Heimatdamitsch. Bayrische Blasmusik trifft slowenische Oberkrainer-Musik, gemixt mit Power und Drive einer Rockband

21 Uhr: Trachtenomdeschau

22 Uhr: The Heimatdamisch

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

19 bis 23.45 Uhr: Search for ...? und "Special Guests"

Am Hauptplatz

Bühne Gegendtal

19 bis 20 Uhr: Die Zomgwürfltn

20 bis 21 Uhr: Orig. Lesachtola Olmfätt

21 bis 22 Uhr: Blasterix

Bühne Gailtal

19 bis 20 Uhr: Blasterix

20 bis 21 Uhr: Villach Blas

21 bis 22 Uhr: Orig. Lesachtola Olmfätt

Bühne Drautal

19 bis 20 Uhr: Orig. Lesachtola Olmfätt

20 bis 21 Uhr: Die Zomgwürfltn

21 bis 22 Uhr: Villach Blas

Bühne Naturpark Dobratsch

19 bis 20 Uhr: Villach Blas

20 bis 21 Uhr: Blasterix

21 bis 22 Uhr: Die Zomgwürfltn

Mittwoch, 3. August

Vergnügungspark: 16 bis 1 Uhr

Standl: 10 bis 1 Uhr

Musik: bis 0.30 Uhr

Am Rathausplatz

17 Uhr: Kirchtagsklänge, präsentiert von "Die 4 von der Koralm"

20 Uhr: "Kirchtag is ...", Arnulf Prasch präsentiert live die "Radio Kärnten Musi-Parade". Mit dabei: Die Karawanken, Geschwister Scharf, Die 4 von der Koralm

22 Uhr: Musik und Tanz mit "Die Karawanken"

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

19.30 Uhr: DJ on Stage

20.30 bis 0.30 Uhr: The Partymixers

Am Hauptplatz

Bühne Gegendtal

18 bis 19 Uhr: Greakariert

19 bis 20 Uhr: Reichenauer Tanzlmusi

20 bis 23 Uhr: Franz Posch & seine Innbrüggler

Bühne Gailtal

19 bis 20 Uhr: Gegendtaler Klarinettenmusi

20 bis 23 Uhr: Kelag Bauernkapelle

Bühne Drautal

18 bis 19 Uhr: Reichenauer Tanzlmusi

20 bis 23 Uhr: BlechSaitn Musi

Bühne Naturpark Dobratsch

18 bis 19 Uhr: Gegendtaler Klarinettenmusi

19 bis 20 Uhr: Greakariert

20 bis 23 Uhr: Orig. Lesachtola Olmfätt

Donnerstag, 4. August

Vergnügungspark: 16 bis 1 Uhr

Standl: 10 bis 1 Uhr

Musik: bis 0.30 Uhr

Am Rathausplatz

17.30 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit dem Kelag Blasorchester

19 Uhr: Musik mit den Wolayaseern

20 Uhr: G'sungan und G'spielt. Mit dabei: Die Neffen von Tante Eleonor, Finanzchor Villach, Kärntner Doppelsextett, Die Wolayasseer

22 Uhr: Musik und Tanz mit den Wolayasseern

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

19.45 bis 0.30 Uhr: Frontal Party Pur

Am Hauptplatz

Bühne Gegendtal

18 bis 19 Uhr: Kärntner Tanzlmusi

19 bis 20 Uhr: Gegendtaler Klarinettenmusi

20 bis 23 Uhr: edelBlech

Bühne Gailtal

18 bis 19 Uhr: Gegendtaler Klarinettenmusi

19 bis 20 Uhr: Klagenfurter Postillione

20 bis 23 Uhr: 5er Gspan

Bühne Drautal

19 bis 20 Uhr: Kärntner Tanzlmusi

20 bis 23 Uhr: Hepta Blech

Bühne Naturpark Dobratsch

18 bis 19 Uhr: Klagenfurter Postillione

20 bis 23 Uhr: Franz Posch & seine Innbrüggler

Freitag, 5. August

Vergnügungspark: 14 bis 2 Uhr

Standl: 10 bis 2 Uhr

Musik: bis 1.30 Uhr

Am Rathausplatz

15 Uhr: Kinder-Jugend-Volkstanz und Schuhplattergruppe Fürnitz

15.30 Uhr: Volkstanz- und Schuhplattergruppe Fürnitz Faaker See

16 Uhr: aus der Ukraine: Kinderchor Singende Herzen und Tanzgruppe Palanok

17 Uhr: Kindervolkstanzgruppe Villach

17.30 Uhr: Volkstanz mit dem Tanzensemble VSLPT POL'ANA, Brno, Tschechien

18.15 Uhr: Volkstanzgruppe Villach

19 Uhr: Musik mit FolkXtime

20 Uhr: Volkstanz ohne Grenzen

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Platz

20 bis 1.30 Uhr: Frontal Party Pur

Am Hauptplatz

Bühne Gegendtal

19 bis 20 Uhr: Bosstrompetn Musi

20 bis 23 Uhr: Blech Gröstl

Bühne Gailtal

18 bis 19 Uhr: Bosstrompetn Musi

20 bis 23 Uhr: Franz Posch & seine Innbrüggler

Bühne Drautal

18 bis 19 Uhr: Der Karnische Klang

19 bis 20 Uhr: Kärntner Tanzlmusi

20 bis 23 Uhr: edelBlech

Bühne Naturpark Dobratsch

18 bis 19 Uhr: Kärntner Tanzlmusi

19 bis 20 Uhr: Der Karnische Klang

20 bis 23 Uhr: Glocknermusikanten

Samstag, 6. August

Erstmals freier Eintritt!

Trachtenfestzug um 17 Uhr

Vergnügungspark: 10 bis 2 Uhr

Standl: 10 bis 2 Uhr

Musik: bis 1.30 Uhr

Am Rathausplatz

10 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der EMV-Stadtkapelle Villach

11.30 Uhr: Volkstanz und Gesang, Tanzgruppe Palanok, Ukraine

12 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der Bergkapelle Bad Bleiberg

13.45 Uhr: Volkstanz mit dem Tanzensemble VSLPT POL'ANA, Brno, Tschechien

14.30 Uhr: Jagdhornbläser der Jagdmusik Villach

14.45 Uhr: Blasmusik und Kirchtagsklänge mit der TMK Bad Hofgastein

16.15 Uhr: Plattlergruppe des Trachtenvereins D'Schneetoia, Ebbs/Tirol

18.30 Uhr: Musik und Tanz mit Quintett-Juchee

Szene-Kirchtag am Kaiser-Josef-Kirchtag

20 bis 1.30 Uhr: VIP's Very-Important-Publikum

Am Hautplatz

Bühne Gegendtal

11 bis 12 Uhr: Koralm Trio

13 bis 14 Uhr: Villach Blas

15 bis 16 Uhr: MaKatsch Musi

19.30 bis 23.30 Uhr: Betriebskapelle Klinikum Klagenfurt

Bühne Gailtal

11 bis 13 Uhr: Trachtenkapelle Drobollach

14 bis 15 Uhr: BlechQuetsch Musi

15 bis 16 Uhr: Villach Blas

19.30 bis 23.30 Uhr: Moser-Trompeten

Bühne Drautal

12 bis 13 Uhr: Die Villacha

13 bis 14 Uhr: MaKatsch Musi

14 bis 15 Uhr: Villach Blas

15 bis 16 Uhr: BlechQuetschMusi

19.30 bis 23.30 Uhr: Franz Posch & seine Innbrüggler

Bühne Naturpark Dobratsch

11 bis 12 Uhr: Die Villacha

12 bis 13 Uhr: Koralm Trio

13 bis 14 Uhr: BlechQuetsch Musi

14 bis 15 Uhr: MaKatsch Musi

19.30 bis 23.30 Uhr: Böhmbastisch

Sonntag, 7. August

Vergnügungspark: 10 bis 23 Uhr

Standl: 10 bis 23 Uhr

Musik: bis 22.30 Uhr