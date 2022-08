In der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob am Oberen Kirchenplatz findet am Sonntag der Auftakt zur Brauchtumswoche des 77. Villacher Kirchtags mit dem Hochamt statt – eine Premiere für Richard Pirker, der seit zwei Jahren das Amt des Stadtpfarrers bekleidet. Eigentlich feiert Pirker das Hochamt doppelt: am 25. Juli, dem tatsächlichen Jakobstag für die Pfarre, und eben heute. „Wir wollen die Liturgie mit der Tradition des Kirchtags verbinden und feierlich gestalten“, sagt Pirker. Neben der Bauerngman wird der „A-Cappella-Chor Villach“ an der Messe teilnehmen.