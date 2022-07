Egal ob "In da Mölltålleitn" oder "Is schon still uman See" – jeder kennt mindestens ein Kärntnerlied. Doch welches ist das beliebteste auf der unten angeführten Liste? Stimmen Sie ab und singen Sie mit! Denn DAS Kärntnerlied wird am Villacher Kirchtag vom wahrscheinlich größten Chor Kärntens gemeinsam gesungen – als Abschluss von allen Ensembles, die am Donnerstag, 4. August, beim Abend "G'sungan und g'spielt" am Villacher Rathausplatz auftreten. "Wir hoffen natürlich, dass unser Publikum kräftig mitsingt", lädt Sänger-Legende Arno Kohlweg – er hat das Programm für die Veranstaltung zusammengestellt – jetzt schon zum Mitmachen ein.

"G'sungan und g'spielt" wird – natürlich bei freiem Eintritt – ab 20 Uhr. Mit dabei sind Die Neffen von Tante Eleonor, der Finanzchor Villach, das Kärntner Doppelsextett sowie Die Wolayaseer.