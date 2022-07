Nach zwei prominenten Absagen schien die in Villach viel diskutierte Neuauflage der Suppenverkostung am Kirchtag eine auf Sparflamme zu werden oder überhaupt zu wackeln. Nun konnte aber Ersatz gefunden werden, wie Kirchtagsorganisator Joe Presslinger sagt. Für die beiden "Suppen-Sieger" aus den Jahren vor der Coronapandemie, die aufgrund von Personalmangel und Irritationen um das Konzept nicht mehr mitmachen, springen ein Villacher Betrieb und ein Verein ein: das Hotel Palais 26 am Hauptplatz und der Klub der Köche Kärnten (KKK).