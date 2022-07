Die Gerüchteküche in der Gastroszene der Draustadt brodelt seit Tagen. Wie geht es nach dem Tod ihres "Erfinders" Prof. Peter Lexe und zwei Jahren Coronapause mit der legendären Suppenverkostung am Villacher Kirchtag weiter? Wer wird, wer darf, wer will noch kochen? Der Kreis der Teilnehmer wird nicht nur aufgrund der Personalprobleme in der Gastronomie immer kleiner. Es gibt auch Differenzen um die grundsätzliche Ausrichtung der beliebten Veranstaltung.