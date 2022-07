Nicht einmal mehr drei Wochen verbleiben bis zum Villacher Kirchtag. Wie wird das größte Brauchtumsfest Österreichs heuer werden? Was hat sich durch die Pandemie verändert?

Johann Presslinger: Es sollte vieles so sein, wie es war, ist es aber nicht. Corona hat im Mindset vieler Menschen etwas verändert. Einerseits wollen sie feiern, sind aber zugleich in Sorge. Es kommen viele Fragen, die auch die Organisation betreffen: ,Wird wohl alles funktionieren? Wird es so, wie es immer war?’.