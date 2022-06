Das Thema "Personal" dominiert die Gastronomie-Branche. Tourismusbetriebe schieben in der Hochsaison Ruhetage ein, Veranstaltungen wie das Polentafest werden abgesagt, weil sich zu wenig Personal findet. Auch der Villacher Kirchtag ist intensiv auf der Suche nach Mitarbeiterinnen. "Umgekehrt langen bei uns aber auch immer wieder Anfragen von Leuten an, die am Kirchtag tageweise arbeiten möchten", verrät Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser, die nun daran geht, Gastronomie und Arbeitsinteressierte zu vernetzen. "Wir haben die Adresse kirchtag@villach.at eingerichtet. Gastro und Imbissstände können sich ebenso melden wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."