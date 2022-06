Nach zwei Jahren Coronapause wird es heuer vom 31. Juli bis zum 7. August wieder einen Villacher Kirchtag geben. Die Vorfreude ist nicht nur in der Stadt selbst groß: In Spitzenjahren konnten beim größten Volksfest Österreichs bis zu 450.000 Besucherinnen und Besucher begrüßt werden.

Die Strahlkraft der Veranstaltung geht weit über die Landesgrenzen hinaus. Die lange, unfreiwillige Pause hat der Kirchtagsverein dazu genutzt, alle Details der Großveranstaltung neu zu überdenken und zu bewerten.

Ein besonders erfreuliches Ergebnis dieser Analyse: Ab sofort wird auch am Samstag, dem Kirchtags-Höhepunkt, kein Eintritt mehr kassiert. "Damit ist der Besuch des Kirchtags an allen acht Tagen gratis", sagt Bürgermeister Günther Albel. Dass dies nicht die einzige Neuerung bleibt, deutet Gerda Sandriesser als Obfrau des Kirchtagsvereins an: "Wir arbeiten mit Hochdruck an einigen besonderen Überraschungen für unsere geschätzten Kirchtagsbesucher. Wir werden dies in den kommenden Tagen bekannt geben."