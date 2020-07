Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Stellt euch vor es ist kein Kirchtag und alle gehen hin.“ So oder so ähnlich könnte das Motto des heurigen Corona-Nicht-Kirchtag lauten. Die Gastgärten sind gefüllt, Suppe und Bier fließen, trachtige Gäste tummeln sich in den Gastgärten der Innenstadt. Zwar in geringerer Zahl, mehrere Tausend sind aber dennoch auch schon unter der Woche täglich gut gelaunt unterwegs. „Kirchtag ist trotzdem, wenn auch etwas anders. Wir besinnen uns darauf, ein bisschen Tradition in die Stadt zu tragen und dennoch das ein oder andere Getränk zu uns zu nehmen“, sagen etwa Nathalie Pekoll und Alen Zecevic, die in voller Montur durch die Stadt streifen.