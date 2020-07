Facebook

Die Absperrgitter wurden bereits am Hauptplatz angeliefert © Kleine Zeitung

Ein Bieranstich in kleinem Rahmen und Kirchtagssuppe in den Gastgärten: Noch ist vom erwarteten großen Ansturm auf die Villacher Innenstadt in der eigentlichen Kirchtagswoche keine Spur. Polizei und Behörde halten dennoch die Augen offen: Sie befürchten, dass es in den kommenden Tagen noch zu einem Besucheransturm ob der einzelnen Hauskirchtage kommen könnte und sind vorbereitet. Erarbeitet wurde eine eigene Verordnung, die im Ernstfall schnelle Maßnahmen möglich macht. Konkret geht es dabei um eine Verordnung zur Maskenpflicht aber auch um ein räumlich sowie zeitlich beschränktes Konsumationsverbot.