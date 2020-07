Die Verwirrung durch C ist perfekt, die Welt nicht einmal mehr halbwegs in Ordnung. Wir leben in einem Jahr ohne Villacher Kirchtag. Unter Umständen kann man das sogar gut finden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helmuth Weichselbraun

Ohne Zweifel: C hat es geschafft. Was nichts und niemand zuvor geschafft hat. Gut, der Zweite Weltkrieg war eine Ausnahme, aber: Das war ja auch der Zweite Weltkrieg! Aber sonst? Keine Chance. Aber C kämpft auch mit hinterhältigen Mitteln. Da wird nichts offen auf den Tisch gelegt. C bedient sich heimtückischer Methoden, einer Art Zermürbungstaktik. Taucht auf, verschwindet wieder, ist aber nie ganz weg, taucht wieder auf.