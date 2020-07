Facebook

So voll wie an den vergangenen Kirchtagen wird die Stadt heuer wohl nicht © Raunig

Weil der Villacher Kirchtag heuer wegen Corona nicht stattfinden kann, sollen kommende Woche einzelne Wirtekirchtage für Lederhosen- und Dirndlstimmung in der Stadt sorgen. Damit es zu keinem Ansteckungsrisiko kommt, erinnert die Stadt Villach jetzt an ihren dreistufigen Achtsamkeits-Plan für die Gastronomie. Rechtlich sind diese Gastgarten-Feiern zwar zulässig, die Bundesregierung sieht hier kaum Einschränkungen vor. Dennoch appelliert die Villacher Stadtregierung jetzt an alle Wirte, sich ihrer enormen Verantwortung in Covid19-Zeiten bewusst zu sein.