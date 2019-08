Nach Betrugsverdacht mit Rechnungen"Kirchtag darf nicht kriminalisiert werden"

Finanzpolizei prüft Villacher Kirchtag wegen angeblich nicht verbuchter Eintrittsrechnungen. Kirchtagsverein sieht sich ungerechtfertigt in Misskredit gebracht und droht nun selbst mit rechtlichen Schritten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Raunig, KK

Für Aufregung sorgte am Dienstag ein Posting im Internet über Österreichs größtes Brauchtumsfest. In diesem wird dem Villacher Kirchtagsverein vorgeworfen, von den Eintritten zum Festzug am Samstag keine Steuern abgeführt zu haben. Veröffentlicht wurde eine Rechnung vom 3. August um 12:21 Uhr, die als sogenannte Trainingsbuchung ausgewiesen ist. Umsatzdaten werden bei solch einer Buchung nicht - wie vorgschrieben - fiskalisiert und könnten nachträglich manipuliert werden. Für alle involvierten Personen gilt die Unschuldsvermutung.