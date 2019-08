Villacher Kirchtag Organisatoren ziehen Bilanz und geben Ausblick auf 2020

Facebook

450.000 Besucher waren am Kirchtag © (c) Daniel Raunig

"Es war ein rundum zufriedener Kirchtag!“ Organisator Joe Presslinger zog am Montag eine erfolgreiche Bilanz für die 76. Auflage des Villacher Brauchtumsfestes. „Wir hatten am Samstag 50.000 Besucher. Insgesamt haben wir wieder die 450.000 Besuchermarke erreicht, weil heuer die Hitze vom Vorjahr ausblieb“, so Presslinger. So manchen abgegangen ist scheinbar aber das Feuerwerk an der Drau, das die Stadt Villach aus Sicherheits- und Ökologiegründen abgeschafft hat.