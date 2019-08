Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Raunig

Im Auftrag der Weltbank baut der ehemalige CEO von UPC Telekabel, Thomas Hintzer, in Kenia ein Telekomnetz auf. „Ich bin unter 600 Mitarbeitern der einzige Weiße. Wir haben bereits 700.000 Kunden, in Nairobi verlegen wir die Glasfaserleitungen frei auf Tausenden Masten und fahren direkt durch Fenster in die Häuser“, erzählte Hintzer als am weitesten angereister Gast beim traditionellen Topnetzwerktreffen auf dem Villacher Kirchtag: dem Pfarrwirt-Kirchtag von Hans Schmid im Innenhof des neu geführten Palais 26.