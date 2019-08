Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Santler führt die Villacher Brauerei, die in der Draustadt nicht nur während des Villacher Kirchtags eine wichtige Rolle spielt. Er ist selbst auch diplomierter Bier-Sommelier © KK/Privat

Wenn am Sonntag die Villacher Kirchtagswoche zu Ende geht, werden rund 2000 Fässer Bier, das entspricht in etwa 400.000 Krügerln, von den Tausenden Besuchern getrunken worden sein. Einer, den solche Zahlen besonders erfreuen, ist Thomas Santler, der seit 2016 die Geschicke der Villacher Brauerei lenkt. „Für uns ist das natürlich eine wichtige Veranstaltung, weil Bier ein großes Thema ist“, sagt Santler, betont aber, dass für ihn der Kirchtag viel mehr sei als nur ein wirtschaftlicher Faktor. „Als Villacher bin ich ja quasi mit dem Kirchtag groß geworden“, erinnert sich Santler. Zudem hat die Familie in der Ringmauergasse gewohnt, also direkt im Zentrum des Kirchtags. „Er ist somit ein Teil meines Lebens und nicht nur ein Fest, wo man Bier hin liefert.“