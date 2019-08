Volkstanzgruppen aus mehreren Ländern präsentieren sich heute in Villach. Zudem gibt es viel an Volksmusik zu hören.

Programm am Freitag

Ab 10 Uhr geht es mit dem Vergnügungspark los © (c) Weichselbraun Helmuth

Heute steht das gemeinsame Miteinander am Villacher Kirchtag im Mittelpunkt. Es die präsentieren sich am Villacher Kirchtag Volkstanzgruppen aus Litauen, Ecuador und Tirol ab 14 Uhr am Rathausplatz. Die Hauptplatzbühnen mit unverstärkter Volksmusik öffnen um 18 Uhr.