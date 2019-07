Facebook

In der Draustadt geht es wieder trachtig zur Sache © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Es ist wieder so weit! Zum 76. Mal geht in der Draustadt der Villacher Kirchtag in Szene. Wie gewohnt wird er am Sonntag um 10 Uhr mit dem feierlichen Hochamt in der Stadtpfarrkirche eröffnet. Zelebriert wird der Gottesdienst von Stadtpfarrer Kanonikus Alfons Maria Wedenig. Musikalische Umrahmung liefern der Polizeichor Villach unter der Leitung von Hannes Mikl-Petschnig und die Jagdhornbläser Landskron unter der Leitung von Paul Katholnig mit der Friedensmesse von Walter Dick.