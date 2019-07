Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bauerngman mit den Kirchtagsladerinnen in der Untergailtaler Festtagstracht © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Wenn du groß bist, also 16 Jahre alt, dann darfst du mit mir Kirchtagsladen gehen“, sagte Hans Löscher, heute Ehrenbauer bei der Bauerngman Villach am Villacher Kirchtag zu Juliana Perschy. Damals war diese vier Jahre alt und trug eine mehrere Generationen alte Untergailtaler Kindertracht. „Das war der emotionale Anfang meiner heutigen Teilnahme am Villacher Kirchtag“, sagt die heute 18-Jährige, die zum dritten Mal als Laderin der Bauerngman dabei ist. Als stolze Trägerin der Untergailtaler Frauen-Festagstracht.