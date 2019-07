Peter Kronig fertigt in seiner Ledermanufaktur Armbänder, Gürtel und Taschen mit Wappen und individuellen Logos nach Wunsch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Kronig stellt allerlei Lederwaren - auch individuell auf Wunsch - in der Triglavstraße her © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

In Südafrika ist es Brauch, aus alten Gegenständen Neues zu fertigen. Schmuck, Schuhe oder Gewänder werden aus allen möglichen, nicht mehr verwendeten, Dingen gezaubert. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke, verbunden mit einem hohen Maß an Kreativität und Liebe zum Detail hat den Villacher Peter Kronig geprägt. Selbst verbrachte er nämlich zehn Jahre in Kapstadt, 2010 zog es ihn samt seiner Familie zurück nach Villach. Dort begann sein Schaffen mit eigener Ledermanufaktur durch eine simple Spielerei. Ein altes Autokennzeichen eines Freundes sollte eine Ledertasche zieren. Gesagt, getan.