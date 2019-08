Facebook

Der 76. Villacher Kirchtag feiert seit Samstagnachmittag sein großes Finale. Höhepunkt des größten österreichischen Brauchtumsfestes ist wieder der Trachtenfestzug durch die Altstadt. Etwa 70 Gruppen aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum zogen bei strahlendem Sonnenschein durch die Stadt.

Beklatscht wurden sie von der Ehrentribüne aus unter anderem von den Landeshauptmann-Stellvertreterinnen Gaby Schaunig und Beate Prettner, Landtagspräsident Reinhart Rohr, dem Villacher Bürgermeister Günther Albel (alle SPÖ) und dem gesamten Villacher Stadtsenat. Außerdem anwesend waren neben den Nationalratsabgeordneten Irene Hochstetter-Lackner und Peter Weidinger auch Landtagsabgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza sowie Infineon-Vorstand Thomas Reisinger, Superintendent Manfred Sauer, Skisprung-Olympiasieger Martin Koch und Schauspielerin Heidelinde Weis.

An insgesamt acht Tagen feiern in Villach jährlich rund 450.000 Menschen - diese Besucherzahl wird bis Sonntagabend wohl erreicht.

Nachkirchtag am Sonntag

Vorbei ist es mit dem Treiben am Samstag nämlich noch nicht. Der Vergnügungspark hat noch bis 21.30 Uhr am Sonntag geöffnet. Speziell für Familien bietet sich der ruhige Nachkirchtag ab 10 Uhr an.

