Der Festzug als Höhepunkt des Kirchtages © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Der 76. Villacher Kirchtag steuert am heutigen Samstag auf sein großes Finale zu. Mit dem Trachtenfestzug gibt es den Höhepunkt an der Drau. Etwa 450.000 Besucher feierten in Villach wieder die Brauchtumswoche. Heute geht es noch einmal so richtig rund. Schon ab 10 Uhr liefert das Gelände beste Unterhaltung, bis 2 Uhr morgens kann gefeiert werden. Um 17 Uhr beginnt der Trachtenfestzug mit 70 teilnehmenden Gruppen.

Hier sind Sie den ganzen Tag über live dabei!