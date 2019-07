Facebook

Die ersten Vorboten des Kirchtags hängen schon © Jandl

45.000 rote, weiße und gelbe Kirchtagsfähnchen schmücken bereits die Villacher Innenstadt. Vom Hauptbahnhof, über den Hauptplatz, die Postgasse bis in die Italienerstraße. Auch über dem Oberen und Unteren Kirchenplatz, der Widmangasse, der Ringmauergasse baumeln die bunten Vorboten auf den 76. Villacher Kirchtag. Zudem wurden die Lichterketten über dem Hauptplatz sowie dem Oberen und Unteren Kirchenplatz angebracht. Sie werden am Mittwochabend (10. Juli) im Rahmen der Auftaktveranstaltung von "Summerfeeling in the City" bereits die Altstadt erleuchten.